Спаллетти: Поражение от Франции не должно отнимать у Италии уверенность

Наставник сборной Италиипрокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче Лиги наций. Игра состоялась 17 ноября.

«Мы вышли и сразу же пропустили со стандарта. Затем мы не смогли сохранять спокойствие и потратили много энергии. После того, как мы забили гол, сделав счет 1:2, казалось, что мы справимся, но затем мы снова пропустили со стандарта.

Нам не удалось сыграть так, как мы это делали в других случаях. Наша игра в пас была недостаточно чистой, и мы позволили Франции закрыть нас.

Это поражение создает некоторые проблемы с точки зрения веры, но оно не должно отнимать у нас уверенность, которую мы приобрели и которую мы снова продемонстрировали. Мне жаль болельщиков, потому что на стадионе была отличная атмосфера», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Сборные Франции и Италии вышли в четвертьфинал Лиги наций.