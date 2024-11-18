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    Спаллетти: Поражение от Франции не должно отнимать у Италии уверенность

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    Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче Лиги наций. Игра состоялась 17 ноября.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Мы вышли и сразу же пропустили со стандарта. Затем мы не смогли сохранять спокойствие и потратили много энергии. После того, как мы забили гол, сделав счет 1:2, казалось, что мы справимся, но затем мы снова пропустили со стандарта.

    Нам не удалось сыграть так, как мы это делали в других случаях. Наша игра в пас была недостаточно чистой, и мы позволили Франции закрыть нас.

    Это поражение создает некоторые проблемы с точки зрения веры, но оно не должно отнимать у нас уверенность, которую мы приобрели и которую мы снова продемонстрировали. Мне жаль болельщиков, потому что на стадионе была отличная атмосфера», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

    Сборные Франции и Италии вышли в четвертьфинал Лиги наций.

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