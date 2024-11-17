Саньоль: Я немного разочарован

Наставник сборной Грузиипрокомментировал ничью с Украиной в Лиге наций. Встреча прошла 17 ноября и закончилась вничью 1:1.

«Я считаю, что мы очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде с голом Украины, заставила нас не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма.

Полагаю, что мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но мне кажется, что второй тайм был для нас одним из лучших за то время, что я возглавляю сборную Грузии.

Я немного разочарован, поскольку считаю, что благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут причинить нам много вреда», — приводит слова Саньоля сайт УАФ.

Сборная Украины находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Грузия (7) занимает второе место.