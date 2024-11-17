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    Морено: Наконец-то удалось выиграть на выезде

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итог матча против «Тюмени» (1:0).

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Наконец-то удалось выиграть на выезде. Нам нужна была эта победа. В первом тайме не всё сложилось так, как мы хотели. Мы практически не создали опасных моментов, не получалось у нас многое. Несмотря на то что по таблице наши команды находятся далеко друг от друга, нам было тяжело на протяжении всего матча.

    Во втором тайме мы прибавили и, в конце концов, забили победный гол усилиями Барта, у которого вчера был день рождения, ему только исполнилось 19 лет. Это молодой, но талантливый игрок, и он заслуживал этого. Мы очень рады, что он смог сегодня забить и что помог команде набрать эти нужные три очка, чтобы продолжить подниматься по таблице.

    Теперь нам предстоит провести дома два домашних матча, надеемся также выиграть их и уйти на перерыв в хорошем настроении», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

    В следующем туре «Сочи» примет «Уфу», а «Тюмень» отправится в гости к «Арсеналу».

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