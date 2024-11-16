Испания обыграла Данию, Швейцария и Сербия сыграли вничью в Лиге наций

В группе 4 Лиги наций А подошли к концу два матча 6-го тура.

Дания на своем поле уступила Испании со счетом 1:2.

На 15-й минуте с передачи Айосе Переса испанцев вывел вперед Микель Оярсабаль.

На 58-й минуте Перес к ассисту добавил забитый мяч, сделав счет 2:0. Ему голевую передачу отдал Дани Ольмо.

Единственный мяч Дания забила на 84-й минуте после точного удара Густава Исаксена.

Календарь и таблица Лиги наций

Лига наций А Дания — Испания 1:2 (0:1, 1:1) Голы: 0:1 — 15 Ойарсабаль, 0:2 — 58 Айосе Перес, 1:2 — 84 ИсаксенДания: Шмейхель, Кристиансен (Доргу, 87), Вестергор, Андерсен, Ба, Юлманд, Нергор (Дамсгор, 61), Хейбьерг, Гренбек (Исаксен, 61), Эриксен (Ольсен, 79), Хейлунн (Дольберг, 79)Испания: Райя, Кукурелья, Лапорт, Вивиан, Порро, Мерино (Педри, 80), Субименди (Касадо, 70), Алекс Баэна (Фабиан Руис, 62), Ольмо (Уильямс, 70), Ойарсабаль, Айосе Перес (Мората, 69) Предупреждения:Нергор (33), Ойарсабаль (74), Хейбьерг (79), Андерсен (90), Мората (90), Исаксен (90+2)

Швейцария упустила победу с Сербией — 1:1.

Гости имели шансы выйти вперед, но на 55-й минуте форвард Александар Митрович не забил пенальти.

Зато хозяева свой шанс использовали на 78-й минуте, автором гола стал Зека Амдуни.

Тем не менее, сербы смогли уйти от поражения на 88-й минуте после забитого мяча Алексы Терзича.