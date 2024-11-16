Испания обыграла Данию, Швейцария и Сербия сыграли вничью в Лиге наций

Айосе Перес Фото: globallookpress.com
Дания на своем поле уступила Испании со счетом 1:2.
На 15-й минуте с передачи Айосе Переса испанцев вывел вперед Микель Оярсабаль.
На 58-й минуте Перес к ассисту добавил забитый мяч, сделав счет 2:0. Ему голевую передачу отдал Дани Ольмо.
Единственный мяч Дания забила на 84-й минуте после точного удара Густава Исаксена.
Календарь и таблица Лиги наций
Лига наций А
Дания — Испания 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: 0:1 — 15 Ойарсабаль, 0:2 — 58 Айосе Перес, 1:2 — 84 ИсаксенДания: Шмейхель, Кристиансен (Доргу, 87), Вестергор, Андерсен, Ба, Юлманд, Нергор (Дамсгор, 61), Хейбьерг, Гренбек (Исаксен, 61), Эриксен (Ольсен, 79), Хейлунн (Дольберг, 79)Испания: Райя, Кукурелья, Лапорт, Вивиан, Порро, Мерино (Педри, 80), Субименди (Касадо, 70), Алекс Баэна (Фабиан Руис, 62), Ольмо (Уильямс, 70), Ойарсабаль, Айосе Перес (Мората, 69) Предупреждения:Нергор (33), Ойарсабаль (74), Хейбьерг (79), Андерсен (90), Мората (90), Исаксен (90+2)
Швейцария упустила победу с Сербией — 1:1.
Гости имели шансы выйти вперед, но на 55-й минуте форвард Александар Митрович не забил пенальти.
Зато хозяева свой шанс использовали на 78-й минуте, автором гола стал Зека Амдуни.
Тем не менее, сербы смогли уйти от поражения на 88-й минуте после забитого мяча Алексы Терзича.
Футбол. Лига наций УЕФА. A4
Швейцария — Сербия 1:1
Голы: 1:0 Зеки Мохамед Амдуни (79'), 1:1 Алекса Терзич (88') Швейцария: Грегор Кобель, Эрай Джёмерт, Орель Аменда, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 89'), Эдмилсон Фернандеш (Кевин Мбабу, 83'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Фабиан Ридер (Жоэль Монтейру, 66'), Зеки Мохамед Амдуни, Ноа Окафор (Дерек Кутеса, 65'), Брил Эмболо (Анди Зачири, 66') Сербия: Джордже Петрович, Алекса Терзич (Саша Здьелар, 89'), Срджан Бабич (Неманья Стоич, 46'), Никола Миленкович, Милош Велькович, Лазар Самарджич (Мирко Топич, 72'), Неманья Гудель, Неманья Максимович, Андрия Живкович (Коста Неделькович, 78'), Александр Митрович (Andrija Maksimovic, 90'), Душан Влахович Предупреждения: Алекса Терзич (25'), Гранит Джака (35'), Брил Эмболо (51'), Андрия Живкович (52'), Эрай Джёмерт (54')