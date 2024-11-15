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    Самошников: Было предложение от «Страсбурга» и вариант с «Арминией»

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    Защитник «Локомотива» Илья Самошников признался, что у него была возможность продолжить карьеру в Европе.

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    «Рассказов про Европу было много еще со времен "Рубина". Могу честно сказать, что у меня был оффер от "Страсбурга". На тот момент они боролись за выживание, но на следующий год заняли третье или четвертое место, попали в еврокубки. Но их предложение было очень маленьким, и "Рубин" оно не устроило, поэтому его даже особо не рассматривали.

    Еще был вариант с "Арминией", когда она вышла в Бундеслигу. Это я точно знаю, потому что напрямую общался с главным тренером.

    Но потом произошла ситуация, о которой все знают, и возможность сразу же отпала», — приводит слова Самошникова пресс-служба «Локомотива».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Самошникова в 3,5 миллиона долларов. В текущем сезоне он провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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