Самошников: Было предложение от «Страсбурга» и вариант с «Арминией»

Защитник «Локомотива»признался, что у него была возможность продолжить карьеру в Европе.

«Рассказов про Европу было много еще со времен "Рубина". Могу честно сказать, что у меня был оффер от "Страсбурга". На тот момент они боролись за выживание, но на следующий год заняли третье или четвертое место, попали в еврокубки. Но их предложение было очень маленьким, и "Рубин" оно не устроило, поэтому его даже особо не рассматривали.

Еще был вариант с "Арминией", когда она вышла в Бундеслигу. Это я точно знаю, потому что напрямую общался с главным тренером.

Но потом произошла ситуация, о которой все знают, и возможность сразу же отпала», — приводит слова Самошникова пресс-служба «Локомотива».

Transfermarkt оценивает стоимость Самошникова в 3,5 миллиона долларов. В текущем сезоне он провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.