Парагвай перед этим матчем имеет неплохую статистику — 2 победы и 2 ничьи. При этом в списке побежденных Бразилия (1:0).
Аргентина остается лидером таблицы несмотря на недавнее поражение от Колумбии (1:2). В принципе команда Лионеля Скалони неплохо играет на выезде. Первые три встречи она выиграла, но в Асуньон «бело-голубые» приехали после двух матчей без побед.
Прогнозы и ставки
Что касается оценки соперников перед матчем, то здесь никаких неожиданностей.
- По оценкам букмекеров, Аргентина имеет больше шансов на победу: 5.70 на Парагвай, 3.30 на ничью и 1.80 на победу аргентинцев.
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.50.
- У искусственного интеллекта победителем в виртуальной битве вышла Аргентина, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Парагвай — Аргентина можно посмотреть на сайте LiveCup.Run. Кроме трансляции там доступны статистика, результаты других матчей, коэффициенты и составы команд.
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