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    Парагвай — Аргентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Парагвая
    Сборные Парагвая и Аргентины проведут очную встречу в матче 11-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

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    Парагвай перед этим матчем имеет неплохую статистику — 2 победы и 2 ничьи. При этом в списке побежденных Бразилия (1:0).

    Аргентина остается лидером таблицы несмотря на недавнее поражение от Колумбии (1:2). В принципе команда Лионеля Скалони неплохо играет на выезде. Первые три встречи она выиграла, но в Асуньон «бело-голубые» приехали после двух матчей без побед.

    Прогнозы и ставки

    Что касается оценки соперников перед матчем, то здесь никаких неожиданностей.

    • По оценкам букмекеров, Аргентина имеет больше шансов на победу: 5.70 на Парагвай, 3.30 на ничью и 1.80 на победу аргентинцев.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.50.

    • У искусственного интеллекта победителем в виртуальной битве вышла Аргентина, выиграв 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Парагвай — Аргентина можно посмотреть на сайте LiveCup.Run. Кроме трансляции там доступны статистика, результаты других матчей, коэффициенты и составы команд.

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