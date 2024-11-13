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    Газзаев: У топ-клубов РПЛ ущербная психология

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    Известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем чемпионате России.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «У нас есть первые шесть команд чемпионата, которые всегда претендуют на призовые места. Да, сейчас есть большая тройка из "Краснодара", "Зенита" и "Локомотива", и, мне кажется, что тот же "Краснодар" показывает действительно настоящую чемпионскую игру.

    Но я надеюсь, что ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" навяжут им борьбу. У них у всех есть возможности бороться.

    Меня удивляет, когда в таких клубах говорят, что для них достижение — это быть в тройке. Мне хочется спросить: "А зачем тогда работать?"

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    • Нужно и себя, и футболистов настраивать на то, чтобы бороться за самые высокие места. У них есть огромные амбиции, традиции и возможности, так почему бы не замахнуться на чемпионство? Это ущербная психология.

    Календарь и таблица РПЛ

    Нужно ставить максимальные задачи, а не довольствоваться какими-то второстепенными местами.

    Я надеюсь, что во втором круге, ЦСКА, "Динамо" и "Спартак" максимально включаться и составят мощнейшую конкуренцию первой тройке», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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