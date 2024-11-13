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    Колумбия — Эквадор: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная Колумбии Сборная Эквадора
    Если Колумбия проиграла в прошлом туре, то Эквадор не уступает в турнире уже 3 поединка подряд. Напомним, что колумбийцы уступили Уругваю 2:3.

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    Эквадорцы же в минувшем матче разошлись не на шутку и разгромили у себя дома Боливию со счетом 4:0. Но этом было дома. На выезде «триколоры» так ярко не сверкают. Коллектив не может выиграть и забить в гостях три тура подряд.

    «Кофейщики» дома играют отлично. Они имеют 4 победы и ничью. С 11 домашними голами команда входят в топ-4 по этому показателю.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Мнения аналитиков по этому матчу расходятся. По традиции рассмотрим, кто и на что ставит.

    • LiveSport.Ru: в своем прогнозе с коэффициентом 2.25 эксперты редакции считают, что эквадорцы способны набрать очки.

    • Букмекеры: на Колумбию они предлагают 1.63, на ничью — 3.60, на Эквадор — 6.80.

    • Что касается современных технологий, то нейросеть просчитала, что выиграет Эквадор со счетом 2:0.

    Где смотреть

    Смотреть прямую трансляцию матча можно на сайте LiveCup.Run. Там вы также найдете данные статистики и результатов команд.

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