Еслипроиграла в прошлом туре, тоне уступает в турнире уже 3 поединка подряд. Напомним, что колумбийцы уступили Уругваю 2:3.

Эквадорцы же в минувшем матче разошлись не на шутку и разгромили у себя дома Боливию со счетом 4:0. Но этом было дома. На выезде «триколоры» так ярко не сверкают. Коллектив не может выиграть и забить в гостях три тура подряд.

«Кофейщики» дома играют отлично. Они имеют 4 победы и ничью. С 11 домашними голами команда входят в топ-4 по этому показателю.

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Мнения аналитиков по этому матчу расходятся. По традиции рассмотрим, кто и на что ставит.

LiveSport.Ru : в своем прогнозе с коэффициентом 2.25 эксперты редакции считают, что эквадорцы способны набрать очки.

: в своем прогнозе с коэффициентом эксперты редакции считают, что эквадорцы способны набрать очки. Букмекеры: на Колумбию они предлагают 1.63 , на ничью — 3.60 , на Эквадор — 6.80 .

, на ничью — , на Эквадор — . Что касается современных технологий, то нейросеть просчитала, что выиграет Эквадор со счетом 2:0.

Где смотреть

Смотреть прямую трансляцию матча можно на сайте LiveCup.Run. Там вы также найдете данные статистики и результатов команд.

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