Эквадорцы же в минувшем матче разошлись не на шутку и разгромили у себя дома Боливию со счетом 4:0. Но этом было дома. На выезде «триколоры» так ярко не сверкают. Коллектив не может выиграть и забить в гостях три тура подряд.
«Кофейщики» дома играют отлично. Они имеют 4 победы и ничью. С 11 домашними голами команда входят в топ-4 по этому показателю.
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Мнения аналитиков по этому матчу расходятся. По традиции рассмотрим, кто и на что ставит.
- LiveSport.Ru: в своем прогнозе с коэффициентом 2.25 эксперты редакции считают, что эквадорцы способны набрать очки.
- Букмекеры: на Колумбию они предлагают 1.63, на ничью — 3.60, на Эквадор — 6.80.
- Что касается современных технологий, то нейросеть просчитала, что выиграет Эквадор со счетом 2:0.
Где смотреть
Смотреть прямую трансляцию матча можно на сайте LiveCup.Run. Там вы также найдете данные статистики и результатов команд.
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