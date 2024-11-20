20 ноября в 12-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Колумбия и Эквадор. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Колумбия в 11 турах квалификации разжилась 19 зачетными баллами. А вот забила команда 15 мячей в ворота оппонентов.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Колумбийцы уступили Уругваю (2:3).

А вот до того Колумбия разгромила чилийцев (4:0). А вот чуть раньше команда с минимальным счетом уступила Боливии.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Колумбийцы довольно неплохо атакуют. Да и вообще, команда способна прибавить в плане результатов.

Матчи с эквадорцами для команды исторически складываются удачно. Из пяти очных поединков Колумбия выиграла 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Колумбийцы к тому же не проигрывают Эквадору уже 4 года.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадорцы нынешний отбор проводят недостаточно уверенно. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Эквадор в 11 матчах набрал лишь 16 очков. При этом команда в среднем забивает и пропускает реже раза за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Эквадорцы разгромили Боливию (4:0).

До того команда расписала мировую с Уругваем (0:0). Плюс поединок с парагвайцами также завершился сухим паритетом (0:0).

Вообще же, Эквадор в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона эквадорцев действует монолитно.

При этом Эквадор пропускает реже всех в группе — всего 4 мяча. Да и в 4 своих последних поединках команда не пропустила ни разу.

Наверняка команда постарается в этой встрече зацепиться за очки. Лидеры на месте, да и соперник не столь стабилен.

Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Эквадорцы не проигрывали в четырех своих последних поединках.

Статистика для ставок

Эквадор пропустил меньше всех в группе — 4 мяча

Колумбия уже 4 года не обыгрывает эквадорцев

Эквадор не пропускал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Эквадор прекрасно обороняется, и вполне способен сдержать атаки колумбийцев.

Колумбийцы крайне нестабильны, плюс могли не успеть отойти от последней досадной коллизии.

Ставка: Эквадор не проиграет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50