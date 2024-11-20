Колумбия
Эквадор
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.
При этом Колумбия в 11 турах квалификации разжилась 19 зачетными баллами. А вот забила команда 15 мячей в ворота оппонентов.
Колумбия — Эквадор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Колумбийцы уступили Уругваю (2:3).
А вот до того Колумбия разгромила чилийцев (4:0). А вот чуть раньше команда с минимальным счетом уступила Боливии.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Колумбийцы довольно неплохо атакуют. Да и вообще, команда способна прибавить в плане результатов.
Матчи с эквадорцами для команды исторически складываются удачно. Из пяти очных поединков Колумбия выиграла 2 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Колумбийцы к тому же не проигрывают Эквадору уже 4 года.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадорцы нынешний отбор проводят недостаточно уверенно. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем Эквадор в 11 матчах набрал лишь 16 очков. При этом команда в среднем забивает и пропускает реже раза за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Эквадорцы разгромили Боливию (4:0).
До того команда расписала мировую с Уругваем (0:0). Плюс поединок с парагвайцами также завершился сухим паритетом (0:0).
Вообще же, Эквадор в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона эквадорцев действует монолитно.
При этом Эквадор пропускает реже всех в группе — всего 4 мяча. Да и в 4 своих последних поединках команда не пропустила ни разу.
Наверняка команда постарается в этой встрече зацепиться за очки. Лидеры на месте, да и соперник не столь стабилен.
Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Эквадорцы не проигрывали в четырех своих последних поединках.
Статистика для ставок
- Эквадор пропустил меньше всех в группе — 4 мяча
- Колумбия уже 4 года не обыгрывает эквадорцев
- Эквадор не пропускал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
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Прогноз: Эквадор прекрасно обороняется, и вполне способен сдержать атаки колумбийцев.
Колумбийцы крайне нестабильны, плюс могли не успеть отойти от последней досадной коллизии.
Ставка: Эквадор не проиграет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50