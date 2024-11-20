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    Эквадор не уступит колумбийцам

    Колумбия — Эквадор. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Эквадор
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    20 ноября в 12-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Колумбия и Эквадор. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 20 Ноября 2024 года

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 02:00 Эквадор

    Эквадор

  • Кито
    •

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

    При этом Колумбия в 11 турах квалификации разжилась 19 зачетными баллами. А вот забила команда 15 мячей в ворота оппонентов.

    Колумбия — Эквадор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Колумбийцы уступили Уругваю (2:3).

    А вот до того Колумбия разгромила чилийцев (4:0). А вот чуть раньше команда с минимальным счетом уступила Боливии.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Колумбийцы довольно неплохо атакуют. Да и вообще, команда способна прибавить в плане результатов.

    Матчи с эквадорцами для команды исторически складываются удачно. Из пяти очных поединков Колумбия выиграла 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Колумбийцы к тому же не проигрывают Эквадору уже 4 года.

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадорцы нынешний отбор проводят недостаточно уверенно. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем Эквадор в 11 матчах набрал лишь 16 очков. При этом команда в среднем забивает и пропускает реже раза за матч.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Эквадорцы разгромили Боливию (4:0).

    До того команда расписала мировую с Уругваем (0:0). Плюс поединок с парагвайцами также завершился сухим паритетом (0:0).

    Вообще же, Эквадор в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона эквадорцев действует монолитно.

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    При этом Эквадор пропускает реже всех в группе — всего 4 мяча. Да и в 4 своих последних поединках команда не пропустила ни разу.

    Наверняка команда постарается в этой встрече зацепиться за очки. Лидеры на месте, да и соперник не столь стабилен.

    Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Эквадорцы не проигрывали в четырех своих последних поединках.

    Статистика для ставок

    • Эквадор пропустил меньше всех в группе — 4 мяча

    • Колумбия уже 4 года не обыгрывает эквадорцев

    • Эквадор не пропускал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эквадор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Эквадор прекрасно обороняется, и вполне способен сдержать атаки колумбийцев.

    Колумбийцы крайне нестабильны, плюс могли не успеть отойти от последней досадной коллизии.

    Ставка: Эквадор не проиграет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    Колумбия — Эквадор: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на футбол. Эквадор не уступит колумбийцам
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