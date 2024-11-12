Стало известно, почему Актюркоглу и Кордоба отказались от перехода в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака»считал, чтодолжен быть самым высокооплачиваемым игроком команды, сообщает Спортс.

По данным источника, именно по этой причине «Спартак» не смог приобрести Керема Актюркоглу и нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

Актюркоглу и Кордоба хотели получать 4-5 миллионов евро в год. Руководство «Спартака» было готово к таким тратам и объяснениям с Барко. Но это не вписывалось в идеалы Амарала, поэтому переговоры прекратились на старте общения.

Также отмечается, что чистый оклад Барко в «Спартаке» составляет 2,5 миллиона евро.

Напомним, Актюркоглу незадолго до закрытия летнего трансферного окна перешел из «Галатасарая» в «Бенфику».