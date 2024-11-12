ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
    Все новости спорта

    Стало известно, почему Актюркоглу и Кордоба отказались от перехода в «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Краснодар РПЛ Футбол России Галатасарай Футбол Турции Трансферы
    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал считал, что Эсекьель Барко должен быть самым высокооплачиваемым игроком команды, сообщает Спортс.

    Джон Кордоба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Кордоба

    По данным источника, именно по этой причине «Спартак» не смог приобрести Керема Актюркоглу и нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

    Актюркоглу и Кордоба хотели получать 4-5 миллионов евро в год. Руководство «Спартака» было готово к таким тратам и объяснениям с Барко. Но это не вписывалось в идеалы Амарала, поэтому переговоры прекратились на старте общения.

  • Малышев — об уходе Амарала: Не все выдерживают такое давление
  • Читайте по теме

    • Также отмечается, что чистый оклад Барко в «Спартаке» составляет 2,5 миллиона евро.

    Напомним, Актюркоглу незадолго до закрытия летнего трансферного окна перешел из «Галатасарая» в «Бенфику».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак Москва (легенды) — Динамо Москва (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры