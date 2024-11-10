Малышев — об уходе Амарала: Не все выдерживают такое давление

Генеральный директор «Спартака»рассказал, почему клуб покинул спортивный директор

«Руководитель селекционного департамента Жоаким Пинту остается, он готовит список кандидатов на усиление. Мы продолжаем с ним работу. Мы его не рассматриваем как спортивного директора. Но надеемся на его плодотворную работу.

Почему объявили сегодня, после победы? Пришло время. Просто пришло. Хотелось бы обходиться без чехарды. Но тут все критикуется, в том числе и из‑за вашей работы. Не все выдерживают такое давление.

Хотелось бы добиться того, чтобы у нас в клубе была работа вдолгую. Новая кандидатура не будет обсуждаться с Деяном Станковичем, — сказал Малышев "Матч ТВ".

В матче 15-го тура РПЛ "Спартак" разгромил "Акрон" со счетом 4:0.