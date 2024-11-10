ПерерывЧелси — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Мартинелли«Челси» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:58
    • Юрич уволен из «Ромы», он был назначен в сентябре
  • 19:28
    • «Зенит» одержал волевую победу в Грозном
  • 17:58
    • Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • 17:08
    • «Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча
  • 20:10
    • «Мальорка» уступила «Атлетико» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Малышев — об уходе Амарала: Не все выдерживают такое давление

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему клуб покинул спортивный директор Томаш Амарал.

    Олег Малышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Малышев

    «Руководитель селекционного департамента Жоаким Пинту остается, он готовит список кандидатов на усиление. Мы продолжаем с ним работу. Мы его не рассматриваем как спортивного директора. Но надеемся на его плодотворную работу.

    Почему объявили сегодня, после победы? Пришло время. Просто пришло. Хотелось бы обходиться без чехарды. Но тут все критикуется, в том числе и из‑за вашей работы. Не все выдерживают такое давление.

    Хотелось бы добиться того, чтобы у нас в клубе была работа вдолгую. Новая кандидатура не будет обсуждаться с Деяном Станковичем, — сказал Малышев "Матч ТВ".

  • Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • Читайте по теме

    • В матче 15-го тура РПЛ "Спартак" разгромил "Акрон" со счетом 4:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Схватка сильнейших в Серии А. Кто окажется сильнее?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Атлетико» не за отдыхом прилетит на Балеары
  • «Мальорка» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Барселона» продолжит побеждать?!
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Депортиво — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры