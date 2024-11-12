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    Лепехин: Если «Зенит» побеждает, то очень натужно, у команды нет уверенности

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    Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Раз "Зенит" не находится на первом месте в РПЛ, то у команды не всё хорошо. Но рановато говорить, что всё провалено, ведь вся борьба впереди, как и в прошлом сезоне. Было много разговоров, что наконец-то закончилась гегемония "Зенита", но тем не менее питерцы стали чемпионами. В этом сезоне ситуация пока очень схожая. "Зенит" отстаёт от "Краснодара" всего на одно очко и впереди много игр. Другой вопрос, как проведёт зимний перерыв "Зенит", "Краснодар" и другие команды. От этого будет многое зависеть.

    Мне кажется, что в прошлых годах у "Зенита" чувствовались какой-то задел и мощь, даже если команда проигрывала по ходу матча. Ты понимал, что это стечение обстоятельств. Но сейчас у меня в голове ситуация поменялась. Если "Зенит" побеждает, то очень натужно, и у команды нет уверенности, что выиграет», — сказал Лепехин Чемпионату.

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