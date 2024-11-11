ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
  • 18:48
    • Гол Заседы помог «Авангарду» обыграть СКА
  • 17:42
    • Алькарас проиграл Рууду на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    Защитник «Краснодара»: Конечно, мы рассчитываем выиграть чемпионат

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о перпективах команды на победу в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»

    «Конечно, мы рассчитываем выиграть чемпионат, это наша цель на каждый сезон. Команда сейчас выступает достаточно хорошо. Наша цель остаётся прежней: шаг за шагом набирать очки в турнирной таблице. Ещё половина чемпионата впереди, мы продолжим работать.

    Мы много раз говорили, что нужно оставаться скромными. Не стоит ожидать многого, необходимо оставаться реалистами. Это то, что характеризует нас как команду. Мы будем продолжать бороться ради достижения цели, которая очень важна для истории клуба, всей команды и города. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом», — приводит слова Гонсалеса «РИА Новости Спорт».

  • На чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • Обсудим возможные переходы, которые могут состояться в чемпионате России уже ближайшей зимой
  • Вчера

    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 37-ю очками в активе, опережая «Зенит» на 1 балл.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно
  • «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Рублев снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Волеренга (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры