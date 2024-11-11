Защитник «Краснодара»: Конечно, мы рассчитываем выиграть чемпионат

Защитниквысказался о перпективах команды на победу в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Конечно, мы рассчитываем выиграть чемпионат, это наша цель на каждый сезон. Команда сейчас выступает достаточно хорошо. Наша цель остаётся прежней: шаг за шагом набирать очки в турнирной таблице. Ещё половина чемпионата впереди, мы продолжим работать.

Мы много раз говорили, что нужно оставаться скромными. Не стоит ожидать многого, необходимо оставаться реалистами. Это то, что характеризует нас как команду. Мы будем продолжать бороться ради достижения цели, которая очень важна для истории клуба, всей команды и города. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом», — приводит слова Гонсалеса «РИА Новости Спорт».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 37-ю очками в активе, опережая «Зенит» на 1 балл.