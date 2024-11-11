Агент Головина: Верим, что скоро Александр вернется на поле

Капитан «Монако»должен вернуться на футбольное поле после паузы на матчи сборных в ноябре.

«Александр чувствует себя хорошо. Только нужно немного времени, чтобы залечить старое повреждение. Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле, и него ничего не будет беспокоить.

Мы благодарим тренерский штаб сборной России, что они дали время Саше подлечиться и восстановиться во время паузы на игры сборных», — сказал «СЭ» агент Головина Александр Клюев.

Календарь и таблица Лиги 1

Матч 11-го тура против «Страсбурга» (3:1) Головин пропустил из-за болей в голеностопе. Всего в этом сезоне он сыграл за монегасков 12 матчей и не сделал ни одного результативного действия.