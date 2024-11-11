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    Агент Головина: Верим, что скоро Александр вернется на поле

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    Капитан «Монако» Александр Головин должен вернуться на футбольное поле после паузы на матчи сборных в ноябре.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Александр чувствует себя хорошо. Только нужно немного времени, чтобы залечить старое повреждение. Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле, и него ничего не будет беспокоить.

    Мы благодарим тренерский штаб сборной России, что они дали время Саше подлечиться и восстановиться во время паузы на игры сборных», — сказал «СЭ» агент Головина Александр Клюев.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Матч 11-го тура против «Страсбурга» (3:1) Головин пропустил из-за болей в голеностопе. Всего в этом сезоне он сыграл за монегасков 12 матчей и не сделал ни одного результативного действия.

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