Антон Бобер: Хочется, чтобы «Крылья Советов» не боролись за выживание

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов»высказался итоги первого круга в РПЛ и выразил надежду, что команда не будет бороться за выживание.

«Полсезона — сложный период для "Крыльев Советов". Одни футболисты приходили, другие — уходили, а также шло становление команды. Наверное, обстановка с учётом разных вбросов и отставки спортивного директора тоже сказывается на команде.

Но матч с ЦСКА показал, что у "Крыльев Советов" не всё так плохо. У команды есть игра, и результат не заставит себя ждать. Я надеюсь, что "Крылья" не будут бороться за выживание», — сказал Бобер «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Антон Бобер выступал за самарцев с 2000 по 2012 год. Сейчас в заявке «Крыльев Советов» числится его сын Иван Бобер.