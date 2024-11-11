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    Антон Бобер: Хочется, чтобы «Крылья Советов» не боролись за выживание

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    Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Бобер высказался итоги первого круга в РПЛ и выразил надежду, что команда не будет бороться за выживание.

    Антон Бобер
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    Антон Бобер

    «Полсезона — сложный период для "Крыльев Советов". Одни футболисты приходили, другие — уходили, а также шло становление команды. Наверное, обстановка с учётом разных вбросов и отставки спортивного директора тоже сказывается на команде.

    Но матч с ЦСКА показал, что у "Крыльев Советов" не всё так плохо. У команды есть игра, и результат не заставит себя ждать. Я надеюсь, что "Крылья" не будут бороться за выживание», — сказал Бобер «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Антон Бобер выступал за самарцев с 2000 по 2012 год. Сейчас в заявке «Крыльев Советов» числится его сын Иван Бобер.

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