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    Ненахов: Дверь сборной я для себя закрыл

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    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о возможном вызове в сборную России.

    Максим Ненахов
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    Максим Ненахов

    «Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается — пусть справляются сами.

    На кого-то выйти? Нет. А зачем? Я все доказываю своей игрой», — приводит слова Ненахова Sport24.

    Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.

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