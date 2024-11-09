Ненахов: Дверь сборной я для себя закрыл

Защитниквысказался о возможном вызове в сборную России.

«Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается — пусть справляются сами.

На кого-то выйти? Нет. А зачем? Я все доказываю своей игрой», — приводит слова Ненахова Sport24.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.