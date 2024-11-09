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    Личка: Внутренняя мечта была сделать десять побед. Увы, не хватает одной

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Пари НН» (3:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Мы сыграли 15 игр в чемпионате. Внутренняя мечта была сделать десять побед. Увы, не хватает одной. Но, с другой стороны, нужно сказать, что в среднем брали два очка за игру. Это неплохо. Человек всегда хочет большего, но я рад, что игра закончилась в нашу пользу.

    Попробовали сегодня играть в два нападающих, можно сказать, что по схеме 4–4–2, но играли больше асимметрически. Карраскаль был "десяткой". Были хорошие моменты, под конец игры хотели держать мяч, но вышло, что на своей половине, а не на чужой. Слава богу, ничего не случилось. Рад за Чавеса, что он забил гол. Сейчас с улыбкой на лице и более спокойным будет после игры.

    Я согласен, что 30–35 минут правда ходил быстро мяч. Но потом старались играть назад, сами создали давление. В перерыве сказал, чтобы продолжали играть в футбол. Задача на матч была играть в короткий пас. Если мы будем играть в футбол, то придет результат. А если будем думать о результате, то будут проблемы. Уверен, при хорошем футболе у нас все получится, но только при нем.

    Соперник быстро реагировал. Но нужно сказать, что Боселли мне очень нравится, он быстрый и юркий. Касание у него прекрасное, он заходил в штрафную и не боялся. То, что я просил от Муми и Мехди, они тоже это делали, заходили в штрафную. Защитнику всегда тяжело играть в такой ситуации, потому что есть риск пенальти. Всегда говорю, что игрока нужно вытягивать в сторону ворот», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Динамо» набрало 30 очков и закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице. У «Пари НН» осталось 15 баллов и 10-я строчка.

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