Гончаренко: Не понравилось, как мы прессинговали

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Не понравилось, как мы прессинговали. Можно сказать, что это был не прессинг, а то действие, которое нас выматывало. Могли бы, конечно, вернуться в игру за счет индивидуальных действий, что пытались сделать Калинский и Боселли, но этого недостаточно на таком уровне.

Чтобы возникали стандарты, нужно хорошо прессинговать, атаковать и держать мяч под давлением, что у нас не очень хорошо просматривалось», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

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Благодаря этой победе «Динамо» набрало 30 очков и закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице. У «Пари НН» осталось 15 баллов и 10-я строчка.