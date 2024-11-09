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    Гончаренко: Не понравилось, как мы прессинговали

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о матче против «Динамо» (1:3).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Не понравилось, как мы прессинговали. Можно сказать, что это был не прессинг, а то действие, которое нас выматывало. Могли бы, конечно, вернуться в игру за счет индивидуальных действий, что пытались сделать Калинский и Боселли, но этого недостаточно на таком уровне.

    Чтобы возникали стандарты, нужно хорошо прессинговать, атаковать и держать мяч под давлением, что у нас не очень хорошо просматривалось», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

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    Благодаря этой победе «Динамо» набрало 30 очков и закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице. У «Пари НН» осталось 15 баллов и 10-я строчка.

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