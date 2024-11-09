«Кальяри» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

В 12-м туре чемпионата Италиипримет у себя дома

«Сардинийцы» сейчас в небольшом кризисе, который вылился в 3-матчевую серию поражений. В текущем месяце они уступили столичному «Лацио» 1:2. Этому предшествовало домашнее поражение от «Болоньи» 0:2 и фиаско в матче с «Удинезе» с тем же результатом.

«Милан» набрал ходу. Команда Паулу Фонсеки одолела в Лиге чемпионов мадридский «Реал» 3:1 и победила «Монцу» 1:0. «Россонери» выиграли 4 из 5 последних встреч во всех турнирах.

«Милан» не попадет в зону еврокубков даже если победит. У него 17 баллов (7-е место) и отставание от впереди идущего «Юве» 4 балла. «Кальяри» идет 17-м с 9 очками.

Прогнозы и ставки

Если взглянуть на линию букмекеров, то фаворитом является «Милан» за 1.65. Ставка на «Кальяри» принимается с коэффициентом 5.00, а на ничью можно поставить за 4.10.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97. Их мнение сходится с оценкой букмекеров.

Со всеми согласен искусственный интеллект, который спрогнозировал счет 1:0 в пользу «Милана».

Где смотреть

Посмотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Милан» можно на LiveCup.Run, где можно ознакомиться с предматчевыми коэффициентами, статистикой и составами на игру.