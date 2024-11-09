Кальяри
Милан
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» находится в таблице Серии А недалеко от зоны вылета. У клуба 9 набранных очков по итогам 11 встреч. На данный момент «Кальяри» занимает 17-е место в таблице.
Последние матчи: В ноябре «Кальяри» провел неудачный матч с «Лацио». Команда уступила в Риме со счетом 1:2.
Кальяри — Милан: коэффициенты букмекеров
На данный момент проигрышная серия «Кальяри» составляет три матча. Помимо «Лацио», клуб уступил «Удинезе» и «Болонье».
Состояние команды: «Кальяри» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. В чемпионате Италии-2023/24 команде удалось спастись.
В предстоящей встрече «Кальяри» идет андердогом. Но аутсайдера нельзя недооценивать. На своем поле «Кальяри» может создать проблемы фавориту.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» находится на 7-м месте в таблице Серии А. У команды 17 очков по итогам 10 туров.
Россонери одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Разница мячей составляет 17-11.
Последние матчи: В ноябре «Милан» уже одержал две победы. В Серии А команда в гостях взяла верх над «Монцей» со счетом 1:0.
На этой неделе команда Паулу Фонсеки устроила сенсацию в Лиге чемпионов. В Мадриде «Милан» взял верх над «Реалом» со счетом 3:1.
Состояние команды: «Милану» нужно улучшать ситуацию. Команда нацелена завоевать путевку в еврокубки. Но сейчас клуб находится лишь на 7-м месте.
В ноябре «Милан» в гостях провел два матча и оба выиграл. Вряд ли в предстоящей встрече у россонери возникнут проблемы. Букмекеры считают, что «Милан» должен победить.
Последний раз команды играли друг с другом 11 мая. Тогда «Милан» дома разгромил «Кальяри» со счетом 5:1.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Кальяри» составляет три матча
- «Милан» в ноябре выиграл в гостях обе встречи
- 11 мая россонери на своем поле разгромили «Кальяри» со счетом 5:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кальяри» — 5.20, победа «Милана» — 1.60, ничья — 4.24.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.26 соответственно.
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Прогноз: «Милан» находится в хорошем настроении после удачного визита в Мадрид. Теперь предстоит еще один гостевой матч. Скорее всего, россонери завоюют три очка.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.97.
Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящем матче удастся отличиться обоим клубам.
Ставка: обе команды забьют за 1.75.