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    Как сыграет «Милан» после визита в Мадрид?

    «Кальяри» — «Милан». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Милан»
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    Паулу Фонсека
    9 ноября в 12-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле примет «Милан». Начало поединка запланировано на 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Ноября 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 20:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» находится в таблице Серии А недалеко от зоны вылета. У клуба 9 набранных очков по итогам 11 встреч. На данный момент «Кальяри» занимает 17-е место в таблице.

    Последние матчи: В ноябре «Кальяри» провел неудачный матч с «Лацио». Команда уступила в Риме со счетом 1:2.

    Кальяри — Милан: коэффициенты букмекеров

    На данный момент проигрышная серия «Кальяри» составляет три матча. Помимо «Лацио», клуб уступил «Удинезе» и «Болонье».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кальяри» в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. В чемпионате Италии-2023/24 команде удалось спастись.

    В предстоящей встрече «Кальяри» идет андердогом. Но аутсайдера нельзя недооценивать. На своем поле «Кальяри» может создать проблемы фавориту.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» находится на 7-м месте в таблице Серии А. У команды 17 очков по итогам 10 туров.

    Россонери одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Разница мячей составляет 17-11.

    Календарь и таблица Серии А

    Последние матчи: В ноябре «Милан» уже одержал две победы. В Серии А команда в гостях взяла верх над «Монцей» со счетом 1:0.

    На этой неделе команда Паулу Фонсеки устроила сенсацию в Лиге чемпионов. В Мадриде «Милан» взял верх над «Реалом» со счетом 3:1.

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    Состояние команды: «Милану» нужно улучшать ситуацию. Команда нацелена завоевать путевку в еврокубки. Но сейчас клуб находится лишь на 7-м месте.

    В ноябре «Милан» в гостях провел два матча и оба выиграл. Вряд ли в предстоящей встрече у россонери возникнут проблемы. Букмекеры считают, что «Милан» должен победить.

    Последний раз команды играли друг с другом 11 мая. Тогда «Милан» дома разгромил «Кальяри» со счетом 5:1.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Кальяри» составляет три матча

    • «Милан» в ноябре выиграл в гостях обе встречи

    • 11 мая россонери на своем поле разгромили «Кальяри» со счетом 5:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кальяри» — 5.20, победа «Милана» — 1.60, ничья — 4.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.26 соответственно.

    Прогноз: «Милан» находится в хорошем настроении после удачного визита в Мадрид. Теперь предстоит еще один гостевой матч. Скорее всего, россонери завоюют три очка.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.97.

    Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящем матче удастся отличиться обоим клубам.

    Ставка: обе команды забьют за 1.75.

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    «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Как сыграет «Милан» после визита в Мадрид?
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