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    Жирков: «Краснодар» стал немного сильнее

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    Экс-игрок сборной России Юрий Жирков оценил игру «Краснодара». По его словам, в нынешнем сезоне команда Мурада Мусаева стала сильнее.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Команда Мусаева стала немного сильнее, может быть, опытнее. В том сезоне они тоже боролись за чемпионство в последних турах. Это многому их научило — в каждой игре с любым соперником нужно набирать очки, а не только с принципиальными соперниками. Видно, что извлекли уроки из прошлого сезона.

    Смотрел последний матч с "Оренбургом". В том сезоне они могли сыграть вничью или упустить, но в текущем сезоне команда дожимает. Главное — не терять очки с командами, которые можно обыгрывать. Есть команды, которые настраиваются на принципиальные матчи, но с командами внизу таблицы теряют очки», — сказал Жирков «Чемпионату».

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