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    Осимхен: Останусь в «Галатасарае» до конца сезона

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай
    Форвард «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен отметил, что не планирует покидать клуб. По словам нападающего, зимой он точно не сменит команду.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Я не уйду в январе, я в "Галатасарае" до конца сезона. Не знаю того, о чём будут говорить "Галатасарай" и "Наполи" после этого сезона, но если они придут ко мне, то мы всё обсудим. "Галатасарай" — хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив здесь», — приводит слова Осимхена журналист Яжис Субункоглу в соцсетях.

    В нынешнем сезоне Осимхен провел 8 матчей, забил 6 мячей и сделал три результативные передачи.

    Форвард находится в аренде в «Галатасарае». Права на Осимхена принадлежат «Наполи».

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