Осимхен: Останусь в «Галатасарае» до конца сезона

Форвард «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен отметил, что не планирует покидать клуб. По словам нападающего, зимой он точно не сменит команду.

«Я не уйду в январе, я в "Галатасарае" до конца сезона. Не знаю того, о чём будут говорить "Галатасарай" и "Наполи" после этого сезона, но если они придут ко мне, то мы всё обсудим. "Галатасарай" — хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив здесь», — приводит слова Осимхена журналист Яжис Субункоглу в соцсетях.

В нынешнем сезоне Осимхен провел 8 матчей, забил 6 мячей и сделал три результативные передачи.

Форвард находится в аренде в «Галатасарае». Права на Осимхена принадлежат «Наполи».