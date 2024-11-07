Пиняев: Я поеду в тот клуб Европы, который будет на меня рассчитывать

Полузащитниквысказался о том, в какой европейском клубе хотел бы играть.

«Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект. Ещё желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол — сидеть в "автобусе" я не готов.

Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможны прогресс и переход в более статусный клуб», — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 13 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал 4 голевые передачи.