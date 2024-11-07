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    Пиняев: Я поеду в тот клуб Европы, который будет на меня рассчитывать

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о том, в какой европейском клубе хотел бы играть.

    Сергей Пиняев — полузащитник «Локомотива»
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    Сергей Пиняев — полузащитник «Локомотива»

    «Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект. Ещё желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол — сидеть в "автобусе" я не готов.

    Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможны прогресс и переход в более статусный клуб», — приводит слова Пиняева Sport24.

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