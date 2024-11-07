Кафанов объяснил, почему вызваны Максименко, Лантратов и Агкацев

Тренер вратарей сборной Россииобъяснил свой выбор в пользу(«Спартак»),(«Локомотив»),(«Краснодар»).

«Из шести вратарей, которые были в расширенном списке сборной России, трое по разным причинам не смогут принять участия в учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией.

У Андрея Лунева проблемы с коленом, а Женя Латышонок получил травму в матче РПЛ. С Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении ПСЖ», — цитирует Кафанова пресс-служба сборной.

Сборной России предстоят два матча на ноябрьском сборе. 15.11 в Краснодаре она встретится с Брунеем, а 19.11 с Сирией в Волгограде.