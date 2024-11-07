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    Кафанов объяснил, почему вызваны Максименко, Лантратов и Агкацев

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил свой выбор в пользу Александра Максименко («Спартак»), Ильи Лантратова («Локомотив»), Станислава Агкацева («Краснодар»).

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    «Из шести вратарей, которые были в расширенном списке сборной России, трое по разным причинам не смогут принять участия в учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией.

    У Андрея Лунева проблемы с коленом, а Женя Латышонок получил травму в матче РПЛ. С Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении ПСЖ», — цитирует Кафанова пресс-служба сборной.

    Сборной России предстоят два матча на ноябрьском сборе. 15.11 в Краснодаре она встретится с Брунеем, а 19.11 с Сирией в Волгограде.

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