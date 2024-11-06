Николич: Матч в Казани — тяжелый для того, чтобы вернуться на победный путь

Главный тренервысказался о предстоящем матче Кубка России против

«Всегда рад быть здесь. Каждый раз, когда фанаты присутствуют на играх, они дают заряд, необходимый игрокам. Мы получаем большое удовольствие из‑за их присутствия. Это очень важная игра, кажется, мы подготовились. У нас была беспроигрышная серия, а сейчас болезненное поражение от "Спартака". Нужно вернуться на победный путь. Матч в Казани — это самый тяжелый матч для этого.

Поле, к сожалению, до сих пор в Казани не исправили, это мешает качественному футболу. Будет больше борьбы и единоборств. К сожалению, это нам не подходит совсем, но будем стараться прибавить в игре сегодня», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.