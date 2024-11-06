Суд обязал «Манчестер Сити» выплатить Менди зарплату за два года

выиграл судебный процесс против

Суд обязал «Манчестер Сити» выплатить Менди большую часть зарплаты за период, когда футболист находился под следствием.

Менди требовал взыскать с «Манчестер Сити» 11 миллионов фунтов и получит большую часть этой суммы, сообщает Daily Mail.

Суд постановил, что «Манчестер Сити» имел право удержать зарплату Менди за периоды, когда футболист находился под стражей (5 из 22 месяцев).

Теперь сторонам предстоит согласовать точную сумму компенсации.

В 2021 году Менди был обвинен в изнасиловании. В июле 2023-го француз был признан невиновным по всем статьям. Все это время «Манчестер Сити» не выплачивал ему зарплату, несмотря на действующий контракт.

С июля прошлого года Менди выступает за французский «Лорьян».