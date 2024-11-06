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    «Бешикташ» обыграл дома «Мальме» в ЛЕ

    «Бешикташ» — «Мальме»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы турецкий «Бешикташ» победил шведский «Мальме» со счетом 2:1.

    Семих Кылычсой
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    Семих Кылычсой

    В составе хозяев отличились Эрнест Мучи и Семих Кылычсой.

    Гол престижа в конце встречи за «Мальме» забил Сорен Рикс.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Бешикташ — Мальмё 2:1
    Голы: 1:0 Эрнест Мучи (76'), 2:0 Семих Кылычсой (85'), 2:1 Сёрен Риекс (90 + 3') Бешикташ: Мерт Гюнок, Йонас Свенссон, Габриэл Паулиста (Эмирхан Топчу, 84'), Феликс Удуохай, Артур Масуаку, Шер Ндур (Милот Рашица, 72'), Жедсон Фернандеш, Рафаэл Силва (Салих Учан, 84'), Жоау Мариу (Али Мохамед, 72'), Эрнест Мучи, Семих Кылычсой Мальмё: Рикардо Фридрих, Бузанелло, Нильс Сеттерстрём, Понтус Янссон, Колин Рёслер, Андерс Кристиансен, Лассер Берг Йонсен, Серхио Пенья (Отто Росенгрен, 86'), Хуго Болин (Таха Абди Али, 72'), Исаак Кисе Телин (Оливер Берг, 73'), Эрик Ботхейм (Сёрен Риекс, 86') Предупреждения: Серхио Пенья (30'), Артур Масуаку (45 + 2'), Габриэл Паулиста (69'), Понтус Янссон (90 + 3')

    «Бешикташ» после этой победы поднялся на 14-е место с 6 очками. «Мальме» (3) на 26-й позиции.

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