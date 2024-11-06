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    Байрамян: Приятно в Москве обыгрывать «Спартак»

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    Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался о матче Кубка России со «Спартаком» (1:0). Встреча состоялась 5 ноября.

    Хорен Байрамян
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    Хорен Байрамян

    Ростовчане прервали серию из восьми матчей без побед.

    «Приятно в Москве обыгрывать "Спартак". Вам это любой скажет. Лично я всегда люблю играть против красно-белых, потому что это играющая команда. Тем более на таком стадионе, где много болельщиков. "Спартак" и сам играет, и дает это делать соперникам. Поэтому матчи всегда получаются интересные. Я рад, что мы выстояли, терпели, когда это надо было. Причем нам долго пришлось терпеть. В итоге удалось победить.

    Согласен ли, что "Спартак" становится середняком? Это топ-клуб России. Я не тот человек, который будет судить, как играет "Спартак".

    Прибегали ли мы к каким-то нетрадиционным методам, чтобы прервать безвыигрышную серию? Всей командой туда в церковь не ходили, никаких обрядов не делали, но каждый игрок понимает ситуацию. Надо работать. Мы все — профессионалы. Только через работу надо исправлять ситуацию, а не верить в какие-то потусторонние силы», — приводит слова Байрамяна «Евро-Футбол.Ру».

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