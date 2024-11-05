ПерерывДинамо — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Динамо» — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта

    Булыкин о приходе Аморима в «МЮ»: Игроки встряхнутся и воспрянут духом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Португалия Спортинг Лиссабон
    Экс-футболист «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Мы скоро увидим, справится он или нет. Здесь всё зависит от того, каких футболистов он захочет подписать. Понятное дело, что после смены тренера игроки встряхнутся, воспрянут духом и могут себя проявить.

    Я думаю, что игроки "МЮ" могут выдать ещё хороший сезон. Поэтому всё равно, всё будет зависеть от тренера, какую он атмосферу принесёт в команду и каких футболистов приведет в клуб», — сказал Булыкин Евро-Футбол.Ру.

  • Лиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»
  • Специалист уже давно находится на радарах европейских топ-клубов, но теперь получил самую сложную работу из всех
  • 01/11/2024

    • Напомним, что Рубен Аморим расторг контракт со «Спортингом» и перешел в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера. После 10-и туров в английской Премьер-лиге «манкунианцы» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
  • «Ливерпуль» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сумеет ли «Динамо» одолеть «железнодорожников»?
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры