Булыкин о приходе Аморима в «МЮ»: Игроки встряхнутся и воспрянут духом

Экс-футболистподелился мнением о назначениина пост главного тренера

«Мы скоро увидим, справится он или нет. Здесь всё зависит от того, каких футболистов он захочет подписать. Понятное дело, что после смены тренера игроки встряхнутся, воспрянут духом и могут себя проявить.

Я думаю, что игроки "МЮ" могут выдать ещё хороший сезон. Поэтому всё равно, всё будет зависеть от тренера, какую он атмосферу принесёт в команду и каких футболистов приведет в клуб», — сказал Булыкин Евро-Футбол.Ру.

Напомним, что Рубен Аморим расторг контракт со «Спортингом» и перешел в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера. После 10-и туров в английской Премьер-лиге «манкунианцы» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе.