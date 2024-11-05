Булыкин о приходе Аморима в «МЮ»: Игроки встряхнутся и воспрянут духом

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Мы скоро увидим, справится он или нет. Здесь всё зависит от того, каких футболистов он захочет подписать. Понятное дело, что после смены тренера игроки встряхнутся, воспрянут духом и могут себя проявить.
Я думаю, что игроки "МЮ" могут выдать ещё хороший сезон. Поэтому всё равно, всё будет зависеть от тренера, какую он атмосферу принесёт в команду и каких футболистов приведет в клуб», — сказал Булыкин Евро-Футбол.Ру.
Напомним, что Рубен Аморим расторг контракт со «Спортингом» и перешел в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера. После 10-и туров в английской Премьер-лиге «манкунианцы» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе.