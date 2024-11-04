Родриго вернулся в состав «Реала» после травмы

Нападающийможет выйти на поле в предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против

Стало известно, что Родриго попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Милана». Голкипер «сливочных» Тибо Куртуа до сих пор находится в списке травмированных.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «Реал» 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Матч между «сливочными» и «Миланом» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.