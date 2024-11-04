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    Постекоглу о волевой победе «Тоттенхэма»: Это важная часть нашего роста

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о разгромной победе в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (4:1).

    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»
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    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»

    Напомним, что после 1-го тайма «шпоры» проигрывали со счетом 0:1.

    «Это важная часть нашего роста. Я говорил на прошлой неделе, что это разочаровывающий день, ноЮ, когда мы вернулись на "Хотспур Уэй" в понедельник, мы знали, что не можем жалеть себя, это связано с уроками, которые мы извлекли из этого (речь идет о поражении от "Кристал Пэлас").

    Как я уже говорил, не нужно жалеть себя и искать оправдания. Мы должны лучше справляться с такими ситуациями, и мы это сделали с "Астон Виллой". Это хорошая команда, очень стабильная, и нам пришлось много работать в первом тайме. У нас всегда в запасе есть вторая передача, и как только начался второй тайм, я подумал, что только одна команда выиграет его», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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    • После этого матча «шпоры» занимают 7-е место в таблице английской Премьер-лиги с 16-ю очками в активе. В следующем поединке АПЛ «Тоттенхэм» сыграет против «Ипсвич Таун» 10-го ноября.

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