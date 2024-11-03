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    «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» (4:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей единственный гол забил Морган Роджерс на 32-й минуте.

    У «Тоттенхэма» дублем отметился Доминик Соланке, который забил свои голы на 75-й и 79-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Бреннан Джонсон на 49-й минуте и Джеймс Мэддисон на 90+7-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Астон Вилла 4:1
    Голы: 0:1 Морган Роджерс (32'), 1:1 Бреннан Джонсон (49'), 2:1 Доминик Соланке (75'), 3:1 Доминик Соланке (79'), 4:1 Джеймс Мэддисон (90 + 6') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро (Бен Дэвис, 61'), Раду Дрэгушин, Дестини Удоджи (Арчи Грей, 82'), Педро Порро, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 56'), Папе Сарр, Бреннан Джонсон, Доминик Соланке, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 56') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Джейден Филоджин, 81'), Джон МакГинн (Леон Бэйли, 80'), Юри Тилеманс (Бубакар Камара, 81'), Амаду Онана, Мэтти Кэш (Диего Карлос, 60'), Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Джон Дуран, 69') Предупреждения: Педро Порро (54'), Кристиан Ромеро (58')

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 5-й позиции (18).

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