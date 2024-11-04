Эду покинет пост спортивного директора «Арсенала»

в ближайшее время может объявить об уходес поста спортивного директора.

По информации Daily Mail, руководство «Арсенала» хочет, чтобы бразилец остался и продолжил свою работу.

Источник утверждает, что решение Эду может быть связано с перестановками в иерархии «Арсенала» на ключевых должностях.

Также отмечается, что Эду пользуется большим доверием со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Эду занимает должность спортивного директора «Арсенала» с 2022 года.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после десяти туров.