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    Эду покинет пост спортивного директора «Арсенала»

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    «Арсенал» в ближайшее время может объявить об уходе Эду Гаспара с поста спортивного директора.

    Эду Гаспар
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    Эду Гаспар

    По информации Daily Mail, руководство «Арсенала» хочет, чтобы бразилец остался и продолжил свою работу.

    Источник утверждает, что решение Эду может быть связано с перестановками в иерархии «Арсенала» на ключевых должностях.

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    • Также отмечается, что Эду пользуется большим доверием со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

    Эду занимает должность спортивного директора «Арсенала» с 2022 года.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после десяти туров.

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