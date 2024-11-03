Слишкович: Не хватило, чтобы ворота чуть шире были

Главный тренервысказался о матче против(0:4).

«Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них — два гола, у нас — две штанги. Потом — мастерство Сперцяна, тут и закончилась вся история. Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение. Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и всё.

Моменты были. Что еще опасного сделал "Краснодар"? В первом тайме ничего. Мы были опаснее перед воротами. Но то, что мы не забили, это наши проблемы и ошибки. Соперник — молодец. Они заслужили, забили четыре гола и выиграли», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.