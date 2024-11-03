«Краснодар» — «Оренбург»: счет матча 4:0, обзор голов

разгромил(4:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

В 1-м тайме «быки» забили 1 гол. На 38-й минуте встречи полузащитник команды Кевин Ленини открыл счет.

Во 2-м отрезке матча «Краснодар» забил 3 безответных гола. В составе хозяев голы записали на свой счет Данила Козлов на 73-й минуте, Эдуард Сперцян на 79-й минуте и Джон Кордоба на 88-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Оренбург 4:0 Голы: 1:0 Кевин Ленини (38'), 2:0 Данила Козлов (73'), 3:0 Эдуард Сперцян (79'), 4:0 Джон Кордоба (88') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Оренбург: Богдан Москвичёв, Георгий Зотов, Матиас Перес, Данила Прохин, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Александр Коваленко, Химми Марин, Казымджан Караташ, Саид Сахархизан

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.