«Барселона» хочет купить бомбардира «Спортинга»

Форвард португальского «Спортинга»может перейти в

Как сообщает издание A Bola, каталонцы готовят предложение по трансферу 26-летнего нападающего и хотят включить туда 19-летнего бразильца Витора Роке.

В контракте Дьекереша прописана сумма отступных в размере € 100 млн, но таких денег у «Барселоны» нет и она хочет ее снизить, предложив «Спортингу» Роке, который никак не может адаптироваться в клубе и сейчас играет в аренде в «Бетисе».

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В этом сезоне швед сыграл за «Спортинг» 16 матчей и забил в них 20 мячей, а также отдал 4 голевые передачи. На Transfermarkt Дьекереш оценивается в € 70 млн.