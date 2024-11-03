«Балтика» без проблем переиграла «СКА-Хабаровск»

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей в этой игре стали Амир Мохаммад и Никита Мирошниченко, который поразил собственные ворота.
Футбол. Россия. Первая лига
Балтика — СКА-Хабаровск 2:0
Голы: 1:0 Амир Мохаммад (9'), 2:0 Никита Мирошниченко (82') Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Юрий Ковалёв, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Martinez B. Предупреждения: Амир Мохаммад (23'), Артём Быков (76'), Николай Поярков (80')
Благодаря этой победе «Балтика» набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. У «СКА-Хабаровска» осталось 21 очко и 11-я строчка.