Сутормин: «Ростову» нужно выбираться из нынешнего положения в таблице

Полузащитник «Ростова»рассказал, что никого в команде не устраивает текущее положение команды в таблице РПЛ и игроки приложат все усилия для того, чтобы подняться как можно выше.

«Карпин говорил, что цель "Ростова" — набрать 34 очка и обезопасить себя от стыковых матчей. Согласны с ним? Как я могу быть не согласен? Мы можем говорить что угодно, но результаты все показывают, нужно на чем‑то основываться. Руководство и тренерский штаб ставят такие задачи. Стараемся их решать, мы оказались в таком положении, нужно поскорее отсюда выбираться.

Карпин говорил, что его посещают мысли об отставке. Насколько важной фигурой он является для "Ростова"? Конечно, важной. Результаты были и есть, при нем много футболистов начали попадать в сборную. Не в моей компетенции решать, я лишь футболист, это делает руководство», — сказал Сутормин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В 14-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1). Единственный мяч команды забил Николай Комличенко. Сейчас «Ростов» на восьмом месте в чемпионате России.