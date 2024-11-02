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    «Осасуна» одержала победу над «Вальядолидом» в матче Примеры

    «Осасуна» — «Вальядолид»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Осасуна» на своем поле обыграла «Вальядолид» (1:0) в матче 12-го тура испанской Примеры.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил нападающий хозяев Анте Будимир на 20-й минуте с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Вальядолид 1:0
    Гол: 1:0 Анте Будимир (пенальти) (20') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хуан Крус, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 84'), Лукас Торро, Аймар Орос (Абель Бретонес, 90'), Рубен Пенья (Мойсес Гомес, 62'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 84'), Брайан Сарагоса (Рубен Гарсия, 84') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Эрай Джёмерт (Кике Перес, 58'), Лукас Роза, Давид Торрес, Санчес Хавьер, Луис Перес, Селим Амалла (Иван Санчес, 57'), Ануар (Виктор Месегер, 59'), Марио Мартин Риельвес, Мамаду Силла, Рауль Моро Предупреждения: Ануар (16'), Луис Перес (18'), Кике Перес (68'), Mario Martin (71'), Хон Монкайола (77'), Иван Санчес (83')

    После этого матча «Осасуна» занимает 4-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе, а «Вальядолид» — на 19-й строчке (8).

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