Колыванов: «Динамо» могло выиграть у «Ростова», если бы не ошибка Лунева

Бывший нападающий московского «Динамо»считает, что ошибка вратаря командыне позволила победить бело-голубым в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Яркой игры не получилось. "Ростов" хорошо закрылся, играя весь первый тайм от обороны. Лунев, конечно, привез гол, но хорошо, что быстро отыгрались. Ростовчане играли в футбол в несвойственной для них манере, обычно они действуют более высоко.

Матч был неинтересным и для болельщиков, и для экспертов. Зрители всегда хотят более яркого футбола, с моментами и обилием голов. Если бы Лунев не совершил грубую ошибку, как знать, возможно матч завершился бы по‑другому, — сказал Колыванов "Матч ТВ".

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"Ростов" первым забил в матче, после ошибки Лунева отличился Николай Комличенко. "Динамо" отыгралось через две минуты после точного удара Александра Кутицкого.