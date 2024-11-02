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    Колыванов: «Динамо» могло выиграть у «Ростова», если бы не ошибка Лунева

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    Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов считает, что ошибка вратаря команды Андрея Лунева не позволила победить бело-голубым в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Яркой игры не получилось. "Ростов" хорошо закрылся, играя весь первый тайм от обороны. Лунев, конечно, привез гол, но хорошо, что быстро отыгрались. Ростовчане играли в футбол в несвойственной для них манере, обычно они действуют более высоко.

    Матч был неинтересным и для болельщиков, и для экспертов. Зрители всегда хотят более яркого футбола, с моментами и обилием голов. Если бы Лунев не совершил грубую ошибку, как знать, возможно матч завершился бы по‑другому, — сказал Колыванов "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    "Ростов" первым забил в матче, после ошибки Лунева отличился Николай Комличенко. "Динамо" отыгралось через две минуты после точного удара Александра Кутицкого.

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