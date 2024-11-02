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    Кафанов: Первый раз столкнулся такой ситуацией, как в «Ростове»

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    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что первый раз в своей карьере столкнулся с такой ситуации, когда в команде нет опытного голкипера и явного первого номера.

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Частая смена вратарей в "Ростове" — очень большой минус. У меня впервые в жизни такая ситуация, когда, во-первых, приходят три новых вратаря, а во-вторых, ни у одного нет опыта в РПЛ. Можно было взять готового вратаря, у которого есть 100-200 игр. Может быть, всё равно было бы непросто.

    Я говорил, что на разрешение этой ситуации уйдёт три-четыре месяца, сейчас как-то всё вырисовывается», — сказал Кафанов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне за «Ростов» уже успели поиграть в РПЛ три вратаря: Руслан Ятимов, Даниил Одоевский и Хидает Ханкич.

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