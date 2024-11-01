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    Пьянич: Николич сыграл большую роль в моем переходе в ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич признался, что решил продолжить карьеру в московском клубе после разговора с главным тренером команды Марко Николичем.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Перед переездом сюда у нас был важный разговор, где он рассказал мне о всех нюансах. Марко сыграл большую роль в моем выборе.

    Мне нравится, как он видит футбол. У нас с ним абсолютно одинаковые взгляды. Например, мы отрабатываем несколько игровых ситуаций, и я вижу, где прибавляю.

    Уверен, что с этим подходом я смогу принести пользу клубу.

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    • Я каждый день стараюсь быть ближе к команде. Конечно, мне легче общаться с нашими сербскими ребятами Сашей и Миланом, с хорватом Кристияном. Мы говорим с ними на одном языке. Но у меня прекрасные отношения и с русскими, и с бразильскими парнями», — сказал боснийский футболист в интервью пресс-службе ЦСКА.

    Пьянич провел в текущем сезоне РПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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