Пьянич: Николич сыграл большую роль в моем переходе в ЦСКА

Полузащитник ЦСКАпризнался, что решил продолжить карьеру в московском клубе после разговора с главным тренером команды

«Перед переездом сюда у нас был важный разговор, где он рассказал мне о всех нюансах. Марко сыграл большую роль в моем выборе.

Мне нравится, как он видит футбол. У нас с ним абсолютно одинаковые взгляды. Например, мы отрабатываем несколько игровых ситуаций, и я вижу, где прибавляю.

Уверен, что с этим подходом я смогу принести пользу клубу.

Я каждый день стараюсь быть ближе к команде. Конечно, мне легче общаться с нашими сербскими ребятами Сашей и Миланом, с хорватом Кристияном. Мы говорим с ними на одном языке. Но у меня прекрасные отношения и с русскими, и с бразильскими парнями», — сказал боснийский футболист в интервью пресс-службе ЦСКА.

Пьянич провел в текущем сезоне РПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.