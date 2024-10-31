Игнатьев: Важно увидеть «Локомотив» не в качестве набора футболистов, а как команду

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче московской команды против

«Баринов и Батраков — существенные потери для "Локомотива" в матче с "Рубином". Батраков обладает креативом, который тяжело заменить. Очень жалко, что эти футболисты не сыграют, но, с другой стороны, сейчас важнее увидеть "Локомотив" не в качестве набора отдельных футболистов, а как команду.

Из-за потери двух игроков в тренерском штабе будут искать замену и делать всё возможное, чтобы найти новые сочетания», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

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Поединок «Локомотива» и «Рубина» состоится в субботу, 2 ноября.