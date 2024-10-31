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    Игнатьев: Важно увидеть «Локомотив» не в качестве набора футболистов, а как команду

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    Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о предстоящем матче московской команды против «Рубина».

    Владислав Игнатьев
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    Владислав Игнатьев

    «Баринов и Батраков — существенные потери для "Локомотива" в матче с "Рубином". Батраков обладает креативом, который тяжело заменить. Очень жалко, что эти футболисты не сыграют, но, с другой стороны, сейчас важнее увидеть "Локомотив" не в качестве набора отдельных футболистов, а как команду.

    Из-за потери двух игроков в тренерском штабе будут искать замену и делать всё возможное, чтобы найти новые сочетания», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

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    Поединок «Локомотива» и «Рубина» состоится в субботу, 2 ноября.

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