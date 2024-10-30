Полузащитник «Пари НН»: Наша цель — остаться в РПЛ

Полузащитникоценил игру своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«У нас был сложный период весной и летом. Было видно, что команда немного не в своей тарелке. Сейчас ситуация немного выправляется. В РПЛ можно играть с каждой командой.

Условные "Химки" идут внизу, но обыграли "Локомотив". Мы будем играть на победу. Когда это будет получаться, когда-то нет. Цель — остаться в РПЛ. Надо постараться решить ее заблаговременно», — сказал Трошечкин Чемпионату.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 12-е место в таблице с 12-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Ахмата» 3-го ноября.