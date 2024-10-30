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    Полузащитник «Пари НН»: Наша цель — остаться в РПЛ

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    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил игру своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Александр Трошечкин — полузащитник «Пари НН»
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    Александр Трошечкин — полузащитник «Пари НН»

    «У нас был сложный период весной и летом. Было видно, что команда немного не в своей тарелке. Сейчас ситуация немного выправляется. В РПЛ можно играть с каждой командой.

    Условные "Химки" идут внизу, но обыграли "Локомотив". Мы будем играть на победу. Когда это будет получаться, когда-то нет. Цель — остаться в РПЛ. Надо постараться решить ее заблаговременно», — сказал Трошечкин Чемпионату.

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    • После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 12-е место в таблице с 12-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Ахмата» 3-го ноября.

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