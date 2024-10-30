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    Гаджиев: Думаю, «Динамо» Мх сыграет на 100% своих возможностей

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ против «Зенита».

    Гаджи Гаджиев — президент махачкалинского «Динамо»
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    Гаджи Гаджиев — президент махачкалинского «Динамо»

    «Первый матч в истории с "Зенитом" очень важен для "Динамо" Махачкала. Для ребят это вызов, но они должны быть готовы к нему на своём уровне. Думаю, они сыграют на 100% своих возможностей. Но понятное дело, что у "Зенита" другие возможности.

    У футболистов и тренерского штаба есть особый настрой на этот матч, мы — молодая команда. У нас мало игроков, которые встречались с грандами российского футбола. У нас особенный настрой на матчи с "Динамо", "Спартаком" и Зенитом», — сказал Гаджиев Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» состоится 2-го ноября в 18:00 мск.

    После 13-и туров в российской Премьер-лиге «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 30-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 11-й позиции (12).

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