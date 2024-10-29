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    «Реал» купит защитника «Тоттенхэма», если не договорится с Трентом

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    Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Педро Порро
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    Педро Порро

    По информации Fichajes, в переходе Порро заинтересован мадридский «Реал».

    Источник при этом утверждает, что «Королевский клуб» начнет переговоры по испанцу только в том случае, если не сможет подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

    Также отмечается, что интерес к Порро проявляет «Манчестер Сити». Педро ранее принадлежал английскому клубу с 2019 по 2022 год.

    Transfermarkt оценивает стоимость Порро в 45 миллионов евро.

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