«Реал» купит защитника «Тоттенхэма», если не договорится с Трентом

Защитник «Тоттенхэма»может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Fichajes, в переходе Порро заинтересован мадридский «Реал».

Источник при этом утверждает, что «Королевский клуб» начнет переговоры по испанцу только в том случае, если не сможет подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Также отмечается, что интерес к Порро проявляет «Манчестер Сити». Педро ранее принадлежал английскому клубу с 2019 по 2022 год.

Transfermarkt оценивает стоимость Порро в 45 миллионов евро.

Напомним, «Реал» находится в поиске игрока на позицию правого защитника в связи с травмой Дани Карвахаля, который больше не сыграет в этом сезоне.