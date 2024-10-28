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    Наумов: Не исключаю, что в будущем Батраков окажется в «Зените»

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова, заявив, что игрок может в будущем перейти в «Зенит».

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «У Батракова есть настоящее чутье бомбардира. Это талант, который не натренируешь. Половину своих голов он забил именно благодаря этому качеству. Если будет продолжать в том же духе, станет великим футболистом.

    Готовит ли "Зенит" чековую книжку? Есть ощущение, что там Батраковым интересуются. Это нормально — сильные команды всегда будут стараться забирать лучших у конкурентов. Пока Батракову рано куда-то уходить, пускай поиграет еще в родном клубе. Но не исключаю, что в будущем он окажется в Зените», — сказал Наумов изданию «ВсеПроСпорт».

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    • Напомним, что Батраков забил единственный гол «Локомотива» в матче 13-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (1:1). В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 13 встреч в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

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