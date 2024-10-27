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    «Зенит» и «Локомотив» не определили сильнейшего

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    У хозяев в этой встрече отличился Андрей Мостовой. За гостей забил Алексей Батраков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Локомотив 1:1
    Голы: 1:0 Андрей Мостовой (51'), 1:1 Алексей Батраков (68') Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Эдгар Севикян, Алексей Батраков, Наир Тикнизян, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (33'), Клаудиньо (45'), Вендел (59')

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам матча в активе «Зенита» стало 30 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. У «Локомотива» теперь 28 очков и третья строчка.

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