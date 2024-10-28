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    Ледяхов считает, что «Спартак» должен бороться за топ-три в РПЛ

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    Футбольный эксперт Игорь Ледяхов поделился мнением об игре «Спартака» после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Игорь Ледяхов
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    Игорь Ледяхов

    «Спартак переломил плохую серию. Уже хорошо, что выиграли. Команда нас приучила, что играет непредсказуемо: один матч проводят хорошо, второй же могут провалить. Предсказать что-то сложно, давайте подождём, как будут развиваться события дальше.

    Впереди много игр, почему не могут побороться за тройку? По составу "Спартак" должен бороться за топ-три. С "Краснодаром" была ключевая игра, нельзя было им позволять делать отрыв. Но проиграли, надо работать дальше. "Спартак" ещё может взять свои очки», — сказал Ледяхов Чемпионату.

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