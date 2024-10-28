Ледяхов считает, что «Спартак» должен бороться за топ-три в РПЛ

Футбольный экспертподелился мнением об игрепосле победы над(2:0) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак переломил плохую серию. Уже хорошо, что выиграли. Команда нас приучила, что играет непредсказуемо: один матч проводят хорошо, второй же могут провалить. Предсказать что-то сложно, давайте подождём, как будут развиваться события дальше.

Впереди много игр, почему не могут побороться за тройку? По составу "Спартак" должен бороться за топ-три. С "Краснодаром" была ключевая игра, нельзя было им позволять делать отрыв. Но проиграли, надо работать дальше. "Спартак" ещё может взять свои очки», — сказал Ледяхов Чемпионату.

После 13-и туров в РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 22 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против ЦСКА 2-го ноября.