2-й таймПари НН — СпартакОнлайн
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    Манфред Угальде«Пари НН» — «Спартак». Онлайн
  • 16:13
    • «Спартак» победил «Пари НН» в гостях
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    «Спартак» победил «Пари НН» в гостях

    «Пари НН» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» уступил на своем поле московскому «Спартаку» со счетом 0:2.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    Первый тайм получился равным, но не принес забитых мячей.

    Победу красно-белым принес точный полузащитника Тео Бонгонда на 68-й минуте матча.

    На 90+3-й минуте преимущество «Спартака» закрепил Шамар Николсон.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Тео Бонгонда (68'), 0:2 (90+3') Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Лука Тичич, Кирилл Боженов, Александр Эктов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Валерий Царукян, Хуан Мануэль Боселли Спартак: Александр Максименко, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Эсекьель Барко, Манфред Угальде, Тео Бонгонда Предупреждения: Кристофер Мартинс Перейра (30'), Огнен Ожегович (85')

    В 14-м туре «Пари НН» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Спартак» с ЦСКА.

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