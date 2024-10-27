«Пари НН» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
Первый тайм получился равным, но не принес забитых мячей.
Победу красно-белым принес точный полузащитника Тео Бонгонда на 68-й минуте матча.
На 90+3-й минуте преимущество «Спартака» закрепил Шамар Николсон.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Спартак 0:2
Голы: 0:1 Тео Бонгонда (68'), 0:2 (90+3') Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Лука Тичич, Кирилл Боженов, Александр Эктов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Валерий Царукян, Хуан Мануэль Боселли Спартак: Александр Максименко, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Эсекьель Барко, Манфред Угальде, Тео Бонгонда Предупреждения: Кристофер Мартинс Перейра (30'), Огнен Ожегович (85')
В 14-м туре «Пари НН» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Спартак» с ЦСКА.